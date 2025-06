Misterioso furto in una scuola elementare spariti otto pc portatili

Un'ombra di mistero avvolge la scuola primaria "Don Milani" di Ponte della Priula, dove otto PC portatili sono scomparsi in circostanze ancora da chiarire. Nonostante siano dispositivi datati, risalenti almeno al 2010, rappresentano comunque un supporto importante per studenti e insegnanti. Questo furto solleva interrogativi sulla sicurezza dell’istituto e sull’importanza di tutelare le risorse educative, invitando a riflettere su come prevenire simili episodi in futuro.

Misterioso furto all'interno della scuola primaria "Don Milani" di Ponte della Priula. Ignoti sono entrati nel plesso suseganese e hanno trafugato otto pc portatili in dotazione all'istituto: si tratta di dispositivi datati, almeno del 2010, e quindi di non elevato valore ma ancora utili per.

