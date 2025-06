Misterbianco domani 27 giugno apre il nuovo svincolo di Lineri sulla Tangenziale di Catania

Se vivi o lavori a Misterbianco, non puoi perderti questa grande novità: domani, 27 giugno alle ore 11, sarà inaugurato il nuovo svincolo di Lineri sulla Tangenziale di Catania. Un'opportunità importante per migliorare la mobilità e i collegamenti tra i quartieri, grazie alla collaborazione tra Comune, Anas e Città metropolitana. Resta sintonizzato per scoprire come questa nuova infrastruttura cambierà il traffico e la vita quotidiana dei residenti.

Domani, venerdì 27 giugno alle ore 11, sarà ufficialmente aperto al traffico il nuovo svincolo di ingresso da Misterbianco (Lineri) sulla Tangenziale di Catania. L'annuncio arriva dall' Amministrazione comunale di Misterbianco, in collaborazione con Anas e la Città metropolitana di Catania. Un nuovo collegamento strategico per i quartieri Lineri e Serra. A partire dalla mattinata, i veicoli potranno accedere direttamente alla Tangenziale tramite il nuovo svincolo, offrendo per la prima volta un collegamento diretto ai quartieri di Lineri, Serra e alle zone limitrofe con la principale arteria stradale dell'area metropolitana di Catania.

A partire da venerdì 27 giugno 2025, alle ore 11:00, si apre un nuovo capitolo nella viabilità di Catania con l'inaugurazione del nuovo svincolo della tangenziale ovest al km 6+700.

