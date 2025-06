Misterbianco apre il nuovo svincolo sulla tangenziale di Catania

Se sei in viaggio verso Catania, preparati a un miglioramento significativo della viabilità: domani, venerdì 27 giugno alle 11, l’atteso svincolo di Misterbianco (Lineri) sulla tangenziale aprirà al traffico, offrendo nuove opportunità di accesso e snellendo i tempi di percorrenza. Un passo avanti importante per la mobilità locale, reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, Anas e la Città metropolitana di Catania. Da domattina, le prime auto potranno usufruirne, rivoluzionando il modo di spostarsi in città.

Misterbianco, si apre lo svincolo sulla tangenziale di Catania: collegamento diretto per i quartieri Lineri e Serra - Il nuovo svincolo da Misterbianco alla Tangenziale è stato realizzato nell’ambito dei lavori della nuova “Strada dell’Etna”, infrastruttura stradale che migliorerà l’accessibilità e il sistema della ... Riporta lasicilia.it