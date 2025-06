Mirandola | un accordo per sostenere l' accoglienza abitativa del personale sanitario

Mirandola compie un passo avanti importante per il benessere della comunità: un nuovo accordo mira a sostenere l’accoglienza abitativa del personale sanitario, rafforzando la sanità locale e incentivando l’arrivo di nuove figure professionali nel Distretto sanitario. Un'alleanza strategica tra Comune, Unione di Comuni e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola che promette di migliorare l’assistenza e la qualità della vita di tutti i cittadini, creando un senso di sicurezza e speranza per il futuro.

Un passo concreto per rafforzare la sanità locale e incentivare l'arrivo di nuove figure professionali nel Distretto sanitario di Mirandola: è questo l'obiettivo dell'accordo sottoscritto tra Comune di Mirandola, Unione Comuni Modenesi Area Nord e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che.

