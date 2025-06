Mirandola un accordo per sostenere l' accoglienza abitativa del personale sanitario

Mirandola fa un passo avanti nella tutela della salute pubblica con un nuovo accordo per sostenere l’accoglienza abitativa del personale sanitario. Un’iniziativa concreta volta a rafforzare la sanità locale e attrarre nuove figure professionali nel Distretto sanitario di Mirandola. Tali collaborazioni sono fondamentali per garantire servizi di qualità e un futuro più sicuro alla comunità, dimostrando come il lavoro di squadra possa fare la differenza.

Un passo concreto per rafforzare la sanità locale e incentivare l’arrivo di nuove figure professionali nel Distretto sanitario di Mirandola: è questo l’obiettivo dell’accordo sottoscritto tra Comune di Mirandola, Unione Comuni Modenesi Area Nord e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: mirandola - accordo - sanitario - sostenere

Mirandola: un accordo per sostenere l'accoglienza abitativa del personale sanitario - Mirandola compie un passo avanti importante per il benessere della comunità: un nuovo accordo mira a sostenere l’accoglienza abitativa del personale sanitario, rafforzando la sanità locale e incentivando l’arrivo di nuove figure professionali nel Distretto sanitario.

Mirandola: un accordo per sostenere l'accoglienza abitativa del personale sanitario; Mirandola, sostegno alla spesa abitativa del personale sanitario: un aiuto all’attrattività delle strutture e alla permanenza dei professionisti sul territorio.

Sanità Mirandola: firmato accordo per sostenere l'accoglienza abitativa del personale - Società: Tra Fondazione Cassa Di Risparmio Mirandola, Comune di Mirandola e Unione Comuni Area Nord. Scrive lapressa.it

Mirandola, la Fondazione: "Pronti a sostenere il progetto hospice" - Il Resto del Carlino - sanitarie e gestionali volte a garantire la realizzazione e la sostenibilità sul lungo periodo". Secondo ilrestodelcarlino.it