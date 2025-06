Minorenni in giro armati di coltelli | denunciati dalla Polizia

Una recente operazione di polizia ha portato alla denuncia di minorenni armati di coltelli, evidenziando l’urgenza di intervenire sul fenomeno del disagio giovanile. In collaborazione con il tavolo di lavoro provinciale istituito dal Prefetto di Avellino, le forze dell’ordine stanno intensificando gli sforzi per garantire sicurezza e benessere tra i più giovani. Una sfida complessa che richiede attenzione e azione tempestiva.

Nell'ambito dei servizi di polizia giudiziaria, predisposti anche alla luce delle determinazioni assunte in sede di tavolo di lavoro provinciale sul disagio e la promozione del benessere giovanile, istituito dal Prefetto di Avellino il 18 Febbraio 2025, questa Questura e le sue articolazioni territoriali – i quattro Commissariati di Pubblica Sicurezza di Lauro, Cervinara, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi – hanno intensificato da tempo i servizi a tutela di minorenni. Le azioni condotte sono principalmente finalizzate alla prevenzione, con notevoli e continue iniziative che coinvolgono non solo il mondo scolastico, ma anche il territorio e le famiglie, volte alla diffusione della cultura della legalità e a quelli di "cittadinanza attiva".

