minorenne abusata dal padre e da altri uomini un arresto a foligno

Un orrore che scuote Foligno: un uomo di 41 anni è stato arrestato con accuse gravissime, tra cui violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, perpetrati contro la propria famiglia. Le indagini hanno rivelato un quadro inquietante di abusi e soprusi, lasciando emergere un drammatico scenario di sofferenza e vulnerabilità. La comunità si stringe intorno alle vittime, chiedendo giustizia e tutela per chi ha subito tali atrocità.

Avrebbe violentato la figlia minorenne, lasciando che anche altri uomini, al momento sconosciuti, abusassero di lei. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dagli agenti de commissariato di Foligno con l'accusa di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti sessuali con minori. Secondo gli inquirenti il 41enne, nel corso del tempo e in più occasioni, avrebbe maltrattato sia fisicamente che psicologicamente la moglie, una figlia avuta dalla donna in una precedente relazione e la figlia della coppia. Le minori e la donna avrebbero subito percosse e minacce anche con oggetti contundenti o taglienti.