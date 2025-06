Ministro Calderone conferma | ADI senza interruzioni grazie a contributo straordinario governativo

L’assessore Santangelo sottolinea con entusiasmo il ruolo cruciale del ministro Calderone nel garantire continuità ai benefici dell’ADI, grazie a un contributo straordinario del governo. Questo sostegno rafforza le procedure e assicura che le famiglie abruzzesi possano contare su un aiuto concreto e duraturo. Un passo importante verso un sistema più equo e solidale, che dimostra come l’azione politica possa fare la differenza nella vita di tanti.

L'Aquila - L’assessore Santangelo celebra l’impegno del ministro Calderone, che introduce un aiuto economico e migliori procedure ADI per garantire continuità e sostegno alle famiglie. L’assessore regionale abruzzese Roberto Santangelo (Forza Italia) ha espresso apprezzamento per l’intervento del Ministro del Lavoro, Marina Calderone, riguardante l’Assegno di Inclusione (ADI). Santangelo ha evidenziato come il nuovo contributo straordinario concordato con il Governo superi la sospensione prevista, dopo le prime 18 mensilità, dal D.L. 482023. Il ministro Calderone ha confermato che, nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri, sarà inserita una norma volta a erogare un aiuto integrativo alle famiglie che nel 2025 concluderanno il ciclo iniziale di ADI. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv