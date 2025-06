Miniconf a Pitti bimbo | crescita dei talenti del territorio e innovazione

Miniconf torna a Pitti Bimbo con entusiasmo, portando innovazione e valorizzando i talenti del territorio. Questa seconda edizione del 2025, in programma dal 25 al 26 giugno, segna un passo importante verso la crescita sostenibile e l’innovazione nel settore kidswear, grazie anche alla collaborazione con il prestigioso Politecnico di Milano. Un’occasione unica per scoprire le collezioni primavera-estate 2026 e confermare l’impegno di Miniconf nel plasmare il futuro della moda infantile.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Miniconf a Pitti bimbo: crescita dei talenti del territorio e innovazio ne Il nuovo progetto in collaborazione con il politecnico di Milano Miniconf, azienda di Ortignano Raggiolo (AR), torna a Pitti Bimbo nella seconda edizione del 2025, ovvero quella in programma dal 25 e 26 giugno 2025. Alla fiera, punto di riferimento per il kidswear internazionale, Miniconf partecipa con le collezioni primavera estate 2026 dei brand di proprietà Sarabanda, Minibanda e iDO e le licenze Ducati e Roy Roger's Kids, ma anche con un nuovo progetto dedicato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali.