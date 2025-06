M’impegno dal 1970 Sempre con passione

M8217impegno dal 1970, sempre con passione, anima la Festa de L’Unità del Galluzzo a Firenze. Guido Sodi, volontario instancabile da oltre 55 anni, incarna il cuore di questa tradizione: un luogo di incontro, valori e storia condivisa. Come è cambiata nel tempo? La festa si è trasformata, ma il suo spirito rimane vivo, testimonianza di un impegno che attraversa generazioni e momenti. La sua storia ci invita a riflettere su come i legami civici evolvono nel tempo.

FIRENZE Ha 75 anni e da quando ne aveva 20 è volontario alla Festa de L’Unità del Galluzzo. Guido Sodi, ora in pensione, arriva alle 8 di mattina e va via alle 23. Perché lo fa? "Perché mi è sempre piaciuto stare insieme ai compagni. E per il partito io ho sempre dato tutto, ci ho sempre creduto". Com’è cambiata la festa in 55 anni? "Prima c’era attaccamento ai partiti, c’erano le lotte, ora è tutto differente. Poi c’è un altro fatto: la festa prima veniva fatta in piazza, ora agli impianti sportivi, una bella zona ma più lontana dal paese e non di passaggio. Prima si facevano tre settimane, ora una". 🔗 Leggi su Lanazione.it