MIMO in rampa di lancio l’edizione 2025 all’Autodromo di Monza

MIMO 2025 si prepara a infiammare l’Autodromo di Monza con un festival motoristico ricco di emozioni, adrenalina e spettacoli mozzafiato. Un’occasione unica per gli appassionati di auto e motori di vivere un’esperienza coinvolgente, gratuita e indimenticabile. Con tre giorni di eventi, show e proposte innovative, questo festival promette di diventare il punto di riferimento per la passione automobilistica in Italia. Un evento fortemente votato alla…

“MIMO 2025 sarà un festival motoristico vero e proprio, che colorerà Autodromo Nazionale Monza e che porterà tutto quello che la passione e l’adrenalina automobilistica propone al pubblico, che potrà godere di questo spettacolo con ingresso gratuito”: è con queste parole che Andrea Levy ha presentato l’evento che presiede, in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno presso l’ Autodromo Nazionale di Monza. Un evento fortemente votato alla passione per l’automobile, che si propone di far divertire il pubblico e i collezionisti partecipanti; e dare alle case costruttrici che espongono le loro novità la possibilità di far provare i loro prodotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MIMO, in rampa di lancio l’edizione 2025 all’Autodromo di Monza

