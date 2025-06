Millie morta a 6 anni per una biopsia sbagliata | ago lesiona vasi sanguigni provocando emorragia interna

La tragica morte di Amelia, una bambina di soli 6 anni, ha sconvolto l’opinione pubblica e aperto un dibattito urgente sulla sicurezza delle procedure mediche pediatriche. Un errore durante una biopsia al midollo osseo all’ospedale Addenbrookes di Cambridge ha avuto conseguenze fatali, provocando un’emorragia interna. Per onorare la sua memoria e prevenire future tragedie, nasce il “Metodo Millie”, un nuovo protocollo nazionale di sicurezza. Continua a leggere.

