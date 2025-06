Millennium lo speciale su Gaza è in vendita sugli store online e in libreria

Scopri "Gaza: tutto quello che il mondo ha fatto finta di non vedere", lo speciale di Millennium in vendita sugli store online come Amazon e nelle librerie. Un reportage di 32 pagine, ricco di immagini forti e sconvolgenti, che svela la realtà cruda di una città martoriata dai bombardamenti. Un'occasione imprescindibile per comprendere meglio un conflitto spesso ignorato o sottovalutato. Non perdere questa lettura fondamentale, disponibile ora per te.

" Gaza: tutto quello che il mondo ha fatto finta di non vedere" è in vendita negli store online, come Amazon, e nelle librerie (trova qui l'edicola o la libreria più comoda per te). Lo speciale di MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, propone innanzitutto uno speciale con 32 pagine di immagini, alcune volutamente disturbanti, Millennium vi fa vedere senza sconti la città martoriata dai bombardamenti israeliani seguiti al massacro del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas. Così come vi fa immergere nella disumana quotidianità degli abitanti, con un lungo diario di Aya Ashour, giovane laureata in diritto internazionale, nota ai lettori del Fatto Quotidiano per le sue corrispondenze dalla città chiusa ai giornalisti stranieri".

La copertina del numero speciale di MillenniuM su Gaza distribuita al corteo. In edicola dal 14 - Durante la grande manifestazione di Roma per fermare il massacro dei palestinesi, è stata distribuita la copertina del numero speciale di MillenniuM dedicato a Gaza.

Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, studenti della Scuola Holden di 25 e 21 anni, erano partiti l'11 giugno da Torino per raggiungere Milano e volare fino al Cairo, in Egitto. Il 12 giugno dovevano aderire alla Global March to Gaza, una marcia partecipata

