Mille piazze per la Pace | le Donne in Nero di Bergamo unite in Piazza Matteotti contro la guerra

Il cuore di Bergamo batte forte nella lotta per la pace. Giovedì 26 giugno alle 18.30, le Donne in Nero di Bergamo scendono in piazza Matteotti per unirsi alla mobilitazione europea “Stop Rearm Europe” e alla campagna nazionale “10, 100, 1000 Piazze per la Pace”. Un gesto simbolico e deciso contro la guerra in Medio Oriente, che coinvolge numerosi gruppi e associazioni. Insieme, vogliono far sentire la loro voce e promuovere speranza e dialogo.

Bergamo. In occasione della Settimana di mobilitazione europea “ Stop Rearm Europe ”, giovedì 26 giugno alle 18.30 le Donne in Nero di Bergamo, scendono in piazza Matteotti aderendo alla proposta nazionale promossa da Donne per la Pace “ 10,100, 1000 Piazze per la pace “. Un modo per far sentire la propria voce contro la guerra in Medio Oriente. All’iniziativa presenti numerosi gruppi, presidi e associazioni appartenenti a varie reti ( Rete Pace e Disarmo, Rete contro la violenza di genere, U.D.I Velia Sacchi di Bergamo, Donne per Bergamo, Bergamo per le Donne). L’APPELLO. Il 26 giugno saremo in ogni territorio con una mobilitazione diffusa per rendere visibili le voci che si oppongono alla guerra, per creare spazi di confronto, pensiero e azione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Mille piazze per la Pace: le Donne in Nero di Bergamo unite in Piazza Matteotti contro la guerra

Casa delle Donne di Milano - MILANO - Piazza Castello - silenzio attivo ore 18.30/19.15 senza striscioni in silenzio Vai su Facebook

