Mille persone per i funerali di Gabriele Nuzzolo | code al teatro fin dal mattino Commozione per la fidanzata

Una giornata di dolore e solidarietà ha coinvolto tutta la comunità di Santa Sofia, che ha riempito il teatro Mentore per l’ultimo saluto a Gabriele Nuzzolo. Centinaia di persone si sono strette ai familiari, testimonianza di un affetto profondo e di una perdita che ha scosso tutti. La commozione si è toccata con mano, soprattutto durante il commovente momento dedicato alla fidanzata di Gabriele, simbolo di un’amicizia e di un amore che resteranno nel cuore di tutti.

Forlì, 27 giugno 2025 – La comunità di Santa Sofia ha reso l'estremo saluto a Gabriele Nuzzolo, il 33enne investito da un'auto domenica pomeriggio a Poggio alla Lastra. Fin dalle 10 del mattino, prima che si aprisse la camera ardente, in centinaia si sono messi in fila al teatro Mentore per testimoniare la vicinanza ai genitori Gelsomina, Giovanni e alla sorella Gloria colpiti da una tragedia immane e a rendere omaggio a "un ragazzo buono, generoso, impegnato in politica e nel sociale". Il triste corteo proveniente dall'ospedale di Cesena si è fermato, accompagnato dai motociclisti del gruppo 'Easy Rider' di cui Gabriele faceva parte, davanti all'istituto professionale Vassallo di Galeata dove insegnava meccanica: lì, oltre alla sindaca Francesca Pondini, c'erano colleghi, amici e un centinaio di studenti.

Cordoglio per Gabriele Nuzzolo: "Appassionato e generoso, ora lutto cittadino" - Il ricordo di Gabriele Nuzzolo, giovane segretario del Partito Democratico di Santa Sofia, si fa sentire forte e commosso in tutta la comunità.

