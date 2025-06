Mille commensali un solo colore Nel cuore di Monza si cena in bianco

Immergetevi nell’atmosfera magica di Monza, dove il cuore della città si trasforma in un incanto di luci e eleganza. La “Cena in Bianco”, giunta alla sua nona edizione, invita circa mille commensali vestiti di bianco a condividere una serata indimenticabile sotto le stelle, tra storia e modernità. Un’occasione unica per vivere un’esperienza conviviale e suggestiva nel centro più affascinante di Monza, aperta a tutti gli amanti della bellezza e della convivialità.

Il centro di Monza si trasforma in una gigantesca sala per una cena sotto le stelle. Sabato torna la “ Cena in Bianco ”, giunta alla nona edizione: si svolgerà intorno all’ Arengario, in piazza Roma e all’inizio di via Vittorio Emanuele. Circa mille persone vestite di bianco sono attese in uno degli angoli più suggestivi e ricchi di storia della città. Tutto sarà total white: dagli abiti alla tavola, ai dettagli. L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma per partecipare ci si dovrà vestire completamente a tema e ogni commensale dovrà portarsi da casa l’occorrente: tavolo (rettangolare o quadrato per formare lunghe file), sedie, cibo, tovaglia in tessuto, rigorosamente bianca, stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente carta e niente plastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mille commensali, un solo colore. Nel cuore di Monza si cena in bianco

Cena in Bianco 2025 a Monza! 28 giugno 2025 Una cena sotto le stelle dove TUTTO è bianco! Dal cibo agli abiti, dalle tovaglie ai fiori

