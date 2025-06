militare accusato di corruzione perizia sulla villa

In un sorprendente intreccio tra potere e corruzione, la villa di San Genesio diventa il simbolo di accuse che scuotono l'intera comunità. L'inchiesta Clean 2 mette in luce presunte irregolarità e favori illeciti tra imprenditori e forze dell’ordine, con un’imputazione che rischia di cambiare il volto della legalità locale. Ma cosa rivelerà la perizia sulla villa? La verità si farà strada tra le pareti di questa intricata vicenda.

Una perizia sulla villa di San Genesio che, secondo le accuse mosse nel contesto dell' inchiesta Clean 2 su un presunto giro di corruzione, l'imprenditore Carlo Boiocchi avrebbe venduto a prezzo inferiore a quello di mercato al carabiniere Antonio Scoppetta (foto), in cambio di favoritismi nei controlli in cantiere. La richiesta è stata avanzata ieri in udienza preliminare, presieduta dalla giudice Daniela Garlaschelli, dalla difesa di Scoppetta, assistito dall'avvocato Gianluigi Tizzoni, in quanto l'indagato ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato a tale perizia. L'esame è stato affidato a un architetto che dovrà quindi esprimersi sul reale valore dell'immobile.