Milioni di euro migliaia di prodotti blitz sequestri denunce | i numeri della Guardia di Finanza

Ogni giorno, la Guardia di Finanza di Ferrara si impegna a proteggere cittadini e mercato, colpendo frodi, evasione e illegalità con numeri impressionanti: milioni di euro sequestrati, migliaia di prodotti illegali confiscati e numerosi blitz andati a buon fine. Un lavoro incessante che testimonia l’impegno delle Fiamme Gialle nel mantenere ordine e legalità sul territorio. Ecco i dettagli più recenti dell’operato delle forze di sicurezza.

