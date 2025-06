Milinkovic-Savic torna in Italia | annuncio clamoroso

Dopo un'esperienza avventurosa in Arabia, Sergej Milinkovic-Savic torna a sorpresa in Italia, lasciando tutti senza parole. Il centrocampista serbo, ex Lazio, ha annunciato il suo nuovo approdo, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e riaccendendo le speranze di un ritorno ai vertici della Serie A. Ma quale sarà il club che ospiterà questa stella in ascesa? Scopriamo insieme i dettagli di questa clamorosa svolta.

Sergej Milinkovic-Savic torna in Italia: il centrocampista ex Lazio ha dato il grande annuncio, ecco in quale club Negli ultimi anni la Serie A ha salutato tanti dei suoi protagonisti piĂą amati, attratti da nuove avventure all’estero, tra ingaggi milionari e stimoli diversi. Tra questi anche Sergej Milinkovi?-Savi?, che ha lasciato la Lazio nell’estate 2023 per trasferirsi all’ Al-Hilal, club saudita con grandi ambizioni e un progetto solido. In Arabia, il centrocampista serbo ha continuato a brillare, vincendo trofei e affermandosi come uno dei migliori del campionato. Nonostante l’ottimo rendimento all’estero, Milinkovi?-Savi? non ha mai nascosto il suo affetto per l’Italia e per la Serie A, campionato che lo ha consacrato tra i grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milinkovic-Savic torna in Italia: annuncio clamoroso

