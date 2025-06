Milinkovic-Savic racconta Simone Inzaghi | Per lui un grande cambiamento vi spiego come lo vedo

Milinkovic Savic si apre su Simone Inzaghi, rivelando come l’ex tecnico della Lazio abbia rappresentato per lui un grande cambiamento. Le parole dell’ex centrocampista dell’Al-Hilal svelano il suo punto di vista su un allenatore che, ancora oggi, lascia un segno profondo nella sua carriera. In attesa della decisiva sfida contro il Pachuca, ecco cosa pensa Milinkovic-Savic di Inzaghi e del suo impatto sulla sua crescita professionale.

L’ex centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic ha risposto ad alcune domande dei media italiani su Simone Inzaghi. Le sue parole. L’ Al-Hilal di Simone Inzaghi si giocherà stanotte le chances di qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Pachuca. In attesa della sfida, l’ex centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Tra i temi anche mister Inzaghi, suo allenatore già ai tempi biancocelesti, da poco arrivato in Arabia dopo i quattro anni sulla panchina dell’ Inter. Le parole del centrocampista serbo. INZAGHI – «Vedo il mister molto bene, è contento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milinkovic-Savic racconta Simone Inzaghi: «Per lui un grande cambiamento, vi spiego come lo vedo»

In questa notizia si parla di: simone - inzaghi - milinkovic - savic

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

L’Al Hilal di Inzaghi è squadra vera, la più credibile tra quelle non europee (Athletic) "Non è difficile capire perché Simone Inzaghi abbia ritenuto il progetto allettante. Ha una rosa competitiva e ha ritrovato Milinkovic-Savic" https://ilnapolista.it/2025/06/lal-hilal- Vai su X

Paghereste la clausola di Milinkovic-Savic e acquistarlo come secondo di Meret Vai su Facebook

Milinkovic-Savic di nuovo con Inzaghi: Al-Hilal cambiamento grande, lo vedo contento. Ritorno in Italia? Non si sa mai; Milinkovic-Savic apre al ritorno in Italia: Ho un contratto con l'Al-Hilal, ma non si sa mai...; Come giocherà l'Al Hilal con Simone Inzaghi? Modulo e probabile formazione.

Milinkovic-Savic apre al ritorno in Italia: "Ho un contratto con l'Al-Hilal, ma non si sa mai..." - Hilal di Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo riporta calciomercato.com

Milinkovic-Savic di nuovo con Inzaghi: "Al-Hilal cambiamento grande, lo vedo contento. Ritorno in Italia? Non si sa mai" - Dopo le stagioni alla Lazio, i destini sportivi di Simone Inzaghi e di Sergej Milinkovic- Da msn.com