Milano studentessa riservista israeliana richiamata a Tel Aviv la Statale annulla tre esami | Obbligatoria la presenza Udu | Stop a favori pro-Israele

Milano studentessa riservista israeliana richiamata a Tel Aviv la Statale annulla tre esami

Una studentessa israeliana iscritta alla facoltà di Medicina a Milano, richiamata a Tel Aviv per motivi di servizio riservista, si è vista negare il riconoscimento di tre esami sostenuti da remoto, sollevando polemiche tra i collettivi studenteschi. La vicenda accende un dibattito acceso sulle normative universitarie e sui favori agli studenti internazionali coinvolti in conflitti. Una questione che mette in discussione equità e imparzialità nel mondo accademico, stimolando riflessioni importanti sulla neutralità universitaria.

Una studentessa israeliana iscritta alla facoltà di Medicine and Surgery all'Università Statale di Milano ha sostenuto tre esami da remoto, ma non le sono stati riconosciuti dalla normativa italiana. I collettivi studenteschi insorgono contro protesta della ragazza: "Stop ai favori agli israeliani".

Licenziata maschera della Scala di Milano per aver gridato "Palestina libera" davanti a Meloni, è una studentessa universitaria

