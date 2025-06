Milano in bicicletta | l’hotel storico del Touring Club rilancia il cicloturismo urbano

Milano in bicicletta: l'hotel storico del Touring Club rilancia il cicloturismo urbano, riscoprendo le radici di una città che gira intorno alle sue ruote. Nel Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milano, passato e presente si intrecciano in un percorso di scoperta autentica, grazie alla collaborazione con Rossignoli, la storica bottega di biciclette milanese. Un modo unico per immergersi nell’anima vibrante di Milano, pedalando tra storia e modernità.

La storia gira in tondo come le ruote di una bicicletta. Ed è proprio quello che accade nel Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milano, dove il passato si intreccia con il presente attraverso un'iniziativa che riporta le due ruote al centro della scoperta urbana. L'hotel milanese ha avviato una collaborazione con Rossignoli, storica bottega milanese di biciclette attiva dal 1900, per offrire agli ospiti un modo autentico di esplorare la città. Le radici storiche di un'idea rivoluzionaria. L'edificio che oggi ospita l'hotel di lusso non è scelto a caso per questa iniziativa. Si tratta infatti della sede storica del Touring Club Italiano, fondato nel 1894 a Milano col nome di Touring Club Ciclistico Italiano da un gruppo di 57 ciclisti, guidati da figure leggendarie come Luigi Vittorio Bertarelli, che nel 1894 fu uno dei soci fondatori del Touring Club Ciclistico Italiano.

