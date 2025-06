Milano Cartelli contro Israele disseminati in città

A Milano, un’ondata di cartelli contro Israele ha sollevato scalpore, comparsi vicino al quartiere ebraico con la scritta in inglese “Israeliani non siete i benvenuti”. La diffusione di questi messaggi, ancora senza responsabili noti, alimenta il clima di tensione nella città, lasciando aperta la domanda: quale sarà la reazione delle istituzioni e della comunità locale di fronte a questa escalation?

I cartelli blu, con la scritta bianca in inglese " israeliani non siete i benvenuti" sono stati posti in diversi punti vicini al quartiere ebraico, nella zona ovest della città. Ancora non si conoscono i responsabili.

