Milano si sveglia ancora una volta teatro di tensioni con cartelli offensivi contro Israele alla fermata della metro. Marco Carrai, Console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, condanna duramente questa campagna denigratoria che alimenta l’odio e la discriminazione. Le parole le porta il silenzio, ma i fatti richiedono azione e fermezza: è ora di ribadire valori di rispetto e memoria storica.

Marco Carrai, Console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia: "Cartelli apparsi a Milano con la scritta “Israeliani non graditi” sono l’apice di una campagna denigratoria nei confronti del popolo ebraico fatta di boicottaggi, di varie campagne di odio sui social e prese di posizione che hanno scarsa memoria storica. Nessuno può tacere o essere ambiguo sul condannare - non a parole ma a fatti - questi atti. Le parole le porta via il vento. Denuncerò i fatti all’autoritĂ competente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, cartelli contro Israele alla fermata della metro

