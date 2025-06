Milano apre Scientific Tech House | Robotica sociale una rivoluzione

Milano si prepara a vivere una vera rivoluzione nel mondo della tecnologia con l’apertura di Scientific Tech House, il primo spazio europeo dedicato alla robotica sociale. Situato a duecento metri dal Duomo, questo innovativo hub di 700 metri quadrati inaugura un nuovo capitolo, mostrando come i robot possano migliorare la nostra vita quotidiana. Ma cosa si cela dietro il termine "robotica sociale"? Scopriamolo insieme.

Corso Vittorio Emanuele II, duecento metri dal Duomo. Ha inaugurato ieri a Milano “Scientific Tech House“, uno spazio espositivo permanente di 700 metri quadrati, primo in Europa, dedicato alla consulenza di prodotti di robotica sociale. Luisa Bagnoli, ceo di Scientific Tech House, cosa si intende per “robotica sociale”? "Rappresenta una rivoluzione rispetto alla robotica collaborativa, che finora ha dominato il settore, con i cosiddetti “cobot“ – bracci robotici – impiegati principalmente nella manifattura. La robotica sociale non si limita all’azienda, ma incide direttamente nella vita quotidiana dell’essere umano, in ambiti come gli ospedali o le scuole, dove andranno ad “aumentare“ l’essere umano, non a sostituirlo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Milano, apre Scientific Tech House: "Robotica sociale, una rivoluzione"

