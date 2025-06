Milano ancora odio antisemita | Israeliani non benvenuti I cartelli choc

Milano, città vibrante e cosmopolita, si trova ancora una volta a combattere contro l'odio antisemita che mina la sua diversità. Cartelli choc con la scritta «Israeli not welcome» sono apparsi all'ingresso di alcune stazioni della metropolitana e nelle vie del quartiere ebraico, scatenando sdegno e preoccupazione. La reazione immediata delle istituzioni e delle associazioni dimostra che Milano non tollera questa forma di intolleranza, ma è necessario un impegno continuo per promuovere rispetto e convivenza.

Siamo davanti all'ennesimo caso di antisemitismo, questa volta a Milano: «Israeli not welcome» (israeliani non benvenuti) è la scritta che compare su una serie di cartelli apparsi all'ingresso delle stazioni della metropolitana di Tolstoj, e in via Soderini e via D'Aviano, esattamente al confine del quartiere ebraico. Si è attivato subito il consigliere comunale di Azione Daniele Nahum, sempre in prima linea nel contrastare episodi di questo genere che, purtroppo, sono sempre più frequenti: «A prescindere da chi guidi i governi degli Stati, siano essi democratici o meno, affiggere cartelli discriminatori contro una qualsiasi nazionalità è un'operazione degna dei fascisti degli anni Trenta.

