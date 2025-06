Milan sempre più vicino a Ricci il Torino guarda a Folorunsho e Ngonge

Il mercato si infiamma: il Milan accelera per Ricci, desideroso di rinforzare il centrocampo, mentre il Torino punta su Folorunsho e Ngonge per rinvigorire la propria rosa. L’attenzione delle grandi squadre si concentra sui talenti emergenti, pronti a fare la differenza in questa sessione di trattative. Scopriamo i dettagli di questa corsa appassionante che potrebbe rivoluzionare le strategie di Serie A.

Il Milan stringe per Samuele Ricci: il centrocampista del Torino è da

Milan, da Ricci a Lucca: come utilizzare l'incasso di Reijnders - Milan, da Ricci a Lucca, affronta una situazione delicata riguardo all'incasso di Reijnders. Attualmente, la minaccia rappresentata dal Manchester City non configura una vera trattativa, ma l'allerta è concreta.

Milan-Ricci, ci siamo: accordo vicino col Torino

Milan vicino a Samuele Ricci: trattativa in fase avanzata con il Torino - Il Milan sembra vicino all'accordo per l'arrivo dal Torino di Samuele Ricci: la trattativa potrebbe concludersi presto ... Come scrive msn.com

Milan sempre più vicino a Ricci, il Torino guarda a Folorunsho e Ngonge - Milan sempre più vicino a Ricci, il Torino guarda a Folorunsho e Ngonge Il Milan stringe per Samuele Ricci: il centrocampista del Torino è da tempo uno ... Si legge su forzazzurri.net