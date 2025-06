Milan sano e deludente Cardinale è a un bivio cruciale | 457 milioni non placano i tifosi

Il Milan si trova a un bivio cruciale, tra delusione e speranza. Con 457 milioni di euro che non placano i tifosi, il presidente Cardinale si trova sotto pressione: vendere o non vendere? In questo momento delicato, il progetto rossonero si prepara a scrivere un nuovo capitolo, affidandosi all’esperienza di Allegri, maestro nel rinnovare cicli vincenti. Ma il quadro richiede scelte coraggiose e visioni chiare: il futuro del Milan è ancora tutto da scrivere.

Come sta il Milan? Cardinale deve vendere, vendere (vattene), vendere (vattene)? Proviamo ad addentrarci nel progetto rossonero, a un passo dall’ avvio di un nuovo capitolo (perché Allegri è abituato ad aprire cicli e su quella panchina ha dimostrato di saperlo fare). Il quadro non è di quelli semplici da realizzare, considerando le idee future convincenti ma non ancora realizzate, il bilancio economico più tendente al verde che al rosso e gli inciampi sul terreno di gioco, così come lo scoramento della tifoseria. In sintesi: in che fase della sua crescita è oggi il Milan e dove può arrivare? La gestione economica di Cardinale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Milan sano e deludente, Cardinale è a un bivio cruciale: 457 milioni non placano i tifosi

