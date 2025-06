Milan Pellegatti | Ricci? Ecco la mia sensazione Credo che prima …

Carlo Pellegatti, appassionato tifoso e affermato giornalista rossonero, si è espresso con entusiasmo sulle prospettive del Milan, soffermandosi anche sulla possibile beffa di mercato rappresentata dall’arrivo di Samuele Ricci. Le sue parole offrono uno sguardo intrigante sul futuro del club, alimentando l’attesa e la speranza tra i tifosi. Ma cosa ne pensa davvero Pellegatti? Ecco il suo punto di vista esclusivo.

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sul possibile arrivo di Samuele Ricci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Ricci? Ecco la mia sensazione. Credo che prima …”

In questa notizia si parla di: milan - pellegatti - ricci - ecco

Milan, Pellegatti: “Reijnders al City non mi sorprende. Il 9° posto un’ignominia” - Carlo Pellegatti, noto giornalista e appassionato tifoso del Milan, ha espresso la sua sorpresa riguardo all'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders.

#calciomercato #Milan, #Pellegatti: "Ecco l'alternativa a #Maignan". Su #Ricci un dubbio #SempreMilan Vai su X

Carlo Pellegatti immagina già il prossimo centrocampo del Milan: Xhaka, Jashari e Fofana. Vi piacerebbe? Vai su Facebook

Milan, Pellegatti: “Ricci? Ecco la mia sensazione. Credo che prima …”; TOP NEWS del 25 giugno - Tare e Furlani spiegano il progetto Milan, Ricci più vicino, nuovo nome per...; Milan, Pellegatti: “Ricci? Sono sorpreso? In attacco occhio a …”.

Pellegatti: "25 mln per Ricci mi sorprende. Per l'attacco c'è anche Arokodare" - Per l'attacco c'è anche Arokodare' A parlare di Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: 'Non vogliono sentir ... Lo riporta informazione.it

Né Kean, né Vlahovic: il possibile nuovo attaccante del Milan, secondo Pellegatti - Né Kean, né Vlahovic: il possibile nuovo attaccante del Milan, secondo Pellegatti. Segnala msn.com