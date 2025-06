Milan il film della ricostruzione | Tre pilastri Modric e un regista

Milan, il film della ricostruzione: tre pilastri, Modric e un regista. Un percorso di esperienza e cambiamento, guidato da radici solide e una visione ambiziosa verso l’alto. No alla rivoluzione totale, sì a un mosaico di tasselli, con un nuovo centro di gravità permanente. Leadership chiara, incarnata da Luka Modric, che rafforza i punti fermi diventati esclamativi. Sono alcuni dei concetti chiave di casa in via Aldo Rossi, per far convivere innovazione e tradizione.

Esperienza e conseguente cambiamento, non senza paletti, ma guardando sempre alla storia e verso l'alto. No alla rivoluzione totale, sì a più tasselli, con particolare riguardo a un nuovo centro(campo) di gravità permanente. E ancora leadership chiara, con Luka Modric a rappresentarne un'incarnazione più che eloquente. Con punti fermi che devono diventare esclamativi. Sono alcuni dei concetti chiave di casa in via Aldo Rossi, per far convivere vecchio e nuovo Milan portandolo alla svolta, in versione riveduta e corretta. Non senza una linea di continuità, seppur tra casi pregni di debiti distinguo, come quelli relativi a Rafael Leao, Mike Maignan, Christian Pulisic: una sorta di ricomincio da tre.

