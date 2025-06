Milan futuro San Siro a rischio demolizione? Le parole del Ministro Giuli

Il destino del nuovo stadio di Milano torna al centro del dibattito: le parole del ministro Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Milan, futuro San Siro a rischio demolizione? Le parole del Ministro Giuli

In questa notizia si parla di: parole - ministro - giuli - milan

Dopo le parole del ministro Giuli contro Elio Germano e Geppi Cucciari parla la presidente dell'associazione Unita: ¬ęServono soluzioni concrete¬Ľ - Dopo le dichiarazioni contro Elio Germano e Geppi Cucciari, la presidente di Unita, Vittoria Puccini, interviene con fermezza.

Davanti a centinaia di persone, cittadini e lavoratori riuniti in piazza della Signoria, la sindaca di Firenze Sara Funaro, accanto a Stefano Massini, ha dato una risposta politicamente fortissima al ministro Giuli, al governo e a chi ‚Äúcon motivazioni pretestuose‚ÄĚ ha Vai su Facebook

Milan, futuro San Siro a rischio demolizione? Le parole del Ministro Giuli; Giuli: Milano non pu√≤ essere trascurata. Il ministro conferma 6,5 mln per il Museo della Resistenza. Al lavoro anche sulla Beic; Elio Germano all‚Äôevento di : ¬ę√ą Giuli a ‚Äúcianciare in solitudine‚ÄĚ. Inquietante che un ministro attacchi un cittadino¬Ľ.

Il tema San Siro arriva in Senato. Il ministro Giuli: "Secondo anello, inviterò gli uffici a fornire un parere definitivo" - In attesa di capire quali saranno le prossime mosse di Inter, Milan e Comune di Milano, il tema San Siro arriva anche in Senato con il ministro per la Cultura, Alessandro Giuli. Lo riporta msn.com

Il ministro Giuli e la polemica sul teatro della Pergola: ‚ÄúMassini? È un grande artista, ma il problema è la governance‚ÄĚ - Firenze, 21 giugno 2025 ‚Äď "Se parleremo con la sindaca Sara Funaro del Teatro della Toscana? Da lanazione.it