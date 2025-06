Milan compleanno Maldini | gli auguri social di Shevchenko

Oggi il mondo del calcio e del Milan celebra un'icona: Paolo Maldini compie 57 anni. Gli auguri social di Andriy Shevchenko. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, compleanno Maldini: gli auguri social di Shevchenko

Boban: “Maldini soffre per il Milan. Se torna? Sarebbe pronto a ridarsi, ma …” - Zvonimir Boban, leggendario ex giocatore e dirigente del Milan, ha recentemente espresso il suo affetto per il club e per l'amico Paolo Maldini.

Compie oggi 57 anni una leggenda del calcio italiano! Capitano storico dell'Italia e del Milan, nonché uno dei calciatori più vincenti della storia Tantissimi auguri a Paolo Maldini, con la speranza di rivederlo al più presto nel calcio italiano, abbiamo un grand

Maldini, gli auguri per i 125 anni del Milan: “La storia è memoria” - La bandiera rossonera ha aspettato la fine della partita casalinga contro il Genoa, terminata 0- Riporta msn.com

