Milan che bella idea | a ogni abbonato un videomessaggio personalizzato per il rinnovo

Milan sorprende ancora: grazie a un’idea brillante, ogni abbonato riceve un videomessaggio personalizzato dai suoi eroi, i giocatori. Immagina di essere invitato a riconfermare il tuo posto con un video che ti chiama per nome, con la maglia dedicata. Questa iniziativa afferma l’importanza della comunità e crea un legame unico tra tifosi e squadra. È il modo perfetto per sentirsi parte integrante del cuore rossonero.

