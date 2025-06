Milan Cardinale mette mano al portafoglio | un altro colpo dopo Ricci

Il mercato del Milan si anima con decisioni importanti: Gerry Cardinale, il patron rossonero, dimostra di avere le idee chiare, pronti a mettere mano al portafoglio per rinforzare la rosa. Dopo aver concluso l’affare Ricci dal Torino e la cessione di Reijnders, è pronto un altro colpo che potrebbe fare la differenza. Il club milanese si prepara a sorprendere ancora, mantenendo alta la tensione sul fronte delle trattative.

Il patron del Milan Gerry Cardinale ha deciso di acquistare oltre che cedere: è fatta per Ricci che arriverà dal Torino, poi è pronto un altro colpo Il calciomercato del Milan sta proseguendo in modo molto lento, soprattutto per le entrate. E' andato via Tijjani Reijnders al Manchester City, poi sarà il turno di Theo Hernandez all'Al Hilal. Il club rossonero potrà quindi contare su un buon gruzzoletto per rinforzare la rosa dopo che Igli Tare ha concluso anche l'arrivo di Luka Modric. Un colpo importante, che servirà ad aiutare la squadra a tornare subito in Champions League.