Milan | arriva l’attaccante possente chiesto da Allegri 20MLN

Il Milan intensifica i propri sforzi sul mercato alla ricerca del bomber perfetto per Allegri, e la svolta potrebbe arrivare con un attaccante possente valutato circa 20 milioni di euro. Una scelta che segnerebbe una vera rivoluzione nel reparto offensivo rossonero, mantenendo alta l’attenzione su tutti gli sviluppi. La situazione è in costante evoluzione e richiede un monitoraggio attento, perché questa operazione potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del club.

Il Milan sta lavorando ancora per trovare il giusto bomber da regalare a Massimiliano Allegri e la svolta arriva con questo profilo da 20 milioni di euro. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo, dal momento che c’è un nome nuovo. Per i rossoneri siamo al cospetto di una situazione in continuo divenire e che merita sicuramente di essere monitorata con attenzione. La priorità in senso assoluto, come spiegato in una intervista dallo stesso Igli Tare, è quella di dare a questa squadra un rinforzo di primo piano in mezzo al campo. Che vada ad aggiungersi, per così dire, all’arrivo ormai imminente di Luka Modric. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan: arriva l’attaccante possente chiesto da Allegri, 20MLN

In questa notizia si parla di: milan - arriva - allegri - attaccante

Milan, arriva Chiesa? Boban, che bordate! Cardinale nella bufera. L’ex punge … - Il Milan è al centro di un'intensa attività di mercato: l'eventuale arrivo di Federico Chiesa e le critiche incendiarie di Zvonimir Boban sollevano interrogativi e tensioni.

Cassano si schiera contro Allegri al Milan ma stavolta sui social arriva la risposta di Leao L'attaccante interviene per difendere il nuovo allenatore contro il loro detrattore comune. Cosa ha scritto il portoghese sui social Vai su Facebook

Translate post#Milan, parliamo dell'attaccante. I nomi al vaglio e la richiesta di #Allegri #SempreMilan Vai su X

Milan: arriva l’attaccante possente chiesto da Allegri, 20MLN; Milan, Allegri vuole Kean: assalto in arrivo per l’attaccante della Fiorentina; Allegri, riecco il tuo pupillo: arriva un nuovo attaccante a Milano.

Milan, arriva la punta per Allegri: subito 25 milioni - Il Milan vuole subito chiudere l'affare in attacco per 25 milioni di euro ... Lo riporta calciomercato.it

L’attacco del Milan verrà ristrutturato: il piano di Allegri e Tare per l’estate - Il Milan sta pianificando una trasformazione radicale dell’attacco per adattarsi meglio alle strategie tattiche di Allegri, con un focus su nuovi profili di attaccanti e il possibile ritorno di un vol ... Da msn.com