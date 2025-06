Milan Allegri chiama Leao e lui è già in campo | sarà presente al raduno

Rafael Leao, talento del Milan, si sta impegnando con grande determinazione, accumulando ben 232 presenze, per arrivare al raduno del 7 luglio da Allegri nel massimo delle sue energie. La sua costanza e dedizione sono il segnale di un’estate all’insegna della rinascita e della voglia di vincere. Prepariamoci a vedere Leao protagonista sulla scena, pronto a stupire ancora una volta.

Rafael Leao, attaccante del Milan, si sta allenando con costanza per presentarsi in forma al raduno del 7 luglio da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri chiama Leao e lui è già in campo: sarà presente al raduno

In questa notizia si parla di: milan - allegri - leao - raduno

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Allegri e Leao al Raduno del Milan Vai su X

SpazioMilan.it. . Guardate come canta Rafa Leao in un video repostato dallo stesso portoghese sul suo profilo Instagram Momenti di relax per il rossonero, in attesa di mettersi a disposizione quanto prima agli ordini di Max Allegri #ACMilan #RafaLeao #S Vai su Facebook

Milan, Allegri chiama Leao e lui è già in campo: sarà presente al raduno; Allegri chiama Leao: c'è già sintonia. Il portoghese sarà a Milanello per il raduno; Allegri chiama, Leao risponde: tecnico e attaccante già in sintonia. Il piano Milan per Rafa.

Milan, Allegri chiama Leao: il portoghese già si allena per il raduno - Il tecnico del Milan ha chiamato il portoghese, ora in vacanza, ma che ha già iniziato ad allenarsi per arrivare in perfetta forma al raduno ... Lo riporta msn.com

Leao Allegri, spunta un gesto a sorpresa: nuovo ottimismo in casa Milan - L'attaccante portoghese Rafa Leao è stato oggetto di mercato negli ultimi mesi, ma intanto arrivano interessanti novità. spaziomilan.it scrive