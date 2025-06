migranti torturati nei paesi ritenuti sicuri dal governo il report shock di medici senza frontiere

Mentre i media si soffermano sulle immagini delle frontiere italiane, un allarmante racconto si cela oltre gli occhi: migranti torturati nei paesi considerati “sicuri” dal governo. Il nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere, supportato da studi accademici, svela una realtà sconvolgente che mette in discussione le politiche ufficiali e ci invita a riflettere sulla vera natura della migrazione europea. È ora di fare luce su questa drammatica verità.

Quando si parla di "migrazione", le parole dell'ufficialità italiana si fermano a Lampedusa o, al massimo, a Cutro. Scompaiono prima della Libia, evaporano prima di Tunisi. Eppure è lì – in quei non-luoghi del diritto – che prende forma la sostanza vera della politica migratoria europea: non il soccorso, ma la tortura. Il nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere, in collaborazione con Policlinico e Università di Palermo, ne dà prova documentale. Si intitola "Disumani" e fotografa ciò che la politica preferisce non vedere: un sistema di violenza delegata, in cui i migranti diventano materia di scambio tra trafficanti, milizie e governi.