Migranti Sea Watch filma un cadavere in mare | avvistati altri 5 forse vittime naufragio

Nel cuore del Mediterraneo, la Sea Watch documenta un drammatico ritrovamento: un cadavere in mare e altri cinque potenziali naufraghi scomparsi. L’ONG denuncia l’assenza di intervento da parte della Guardia costiera libica, che, nonostante le chiamate radio, non avrebbe recuperato i corpi. Questo ennesimo episodio evidenzia le conseguenze tragiche di un viaggio disperato e la crescente urgenza di risposte umanitarie efficaci.

L’ong: “I corpi non sono stati recuperati dalla Guardia costiera libica, erano lì ma non hanno risposto alle nostre chiamate radio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti, Sea Watch filma un cadavere in mare: avvistati altri 5, forse vittime naufragio

Sea Watch filma cadavere a largo della Libia, si pensa a un naufragio; Brescia, cadavere trovato nei pressi di Chiari: potrebbe essere bagnino piscina Castrezzato; Bergamo, cadavere di una donna trovato vicino al fiume ad Alzano Lombardo.

Naufraga barchino, salvati 45 migranti e recuperato cadavere - Ovest di Lampedusa, e la guardia costiera di Lampedusa recupera 45 migranti e il cadavere di una donna. Secondo ansa.it

Migranti, barchino naufraga in acque Sar Maltesi: salvati in 45, recuperato il cadavere di una 18enne - Il Messaggero - I 45 migranti sono stati portati in questura e verranno ascoltati dalla polizia di Agrigento. Come scrive ilmessaggero.it