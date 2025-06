Migranti il nuovo filone | al tavolo guidato da Meloni ora si parla anche di riforma dei trattati che bloccano i rimpatri

In un contesto europeo in rapida evoluzione, l’Italia si conferma protagonista nella lotta all’immigrazione clandestina, spingendo per riforme dei trattati e rafforzando la cooperazione con gli alleati europei. Il recente incontro a Bruxelles ha segnato un passo importante, coinvolgendo anche la Germania, simbolo di un impegno condiviso. Un nuovo capitolo si apre, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di contrasto e trovare soluzioni sostenibili.

Il punto sui risultati raggiunti e l’apertura di nuovi filoni di lavoro. L’ azione politica italiana in seno all’Ue per rafforzare le politiche di contrasto all’immigrazione clandestina ha fatto un ulteriore passo in avanti al nuovo tavolo informale che si è tenuto a margine del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Per la prima volta anche la Germania è entrata a far parte degli Stati membri più interessati al tema, con particolare attenzione alle soluzioni innovative e al rafforzamento del quadro legale in materia di rimpatri. Meloni: «Al tavolo sulle migrazioni aperti nuovi filoni di lavoro». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it