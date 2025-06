Migranti il doppio gioco di Meloni a Bruxelles E sul rimpatrio da Tirana le opposizioni incalzano von der Leyen

Nel cuore del Consiglio europeo, Meloni dimostra un volto più pragmatico sui migranti, stringendo accordi con Tirana e altri partner, mentre le opposizioni e la Presidente von der Leyen non mancano di evidenziare le contraddizioni di questa strategia. Un doppio gioco che solleva interrogativi sulla reale efficacia delle scelte italiane e sulle ripercussioni a livello europeo. La partita è aperta, e l’Italia si trova al centro di una sfida cruciale.

Tutti uniti, Italia in testa. A margine del Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni insieme a quello danese, Mette Frederiksen, e olandese, Dick Schoof, ha ospitato l’ennesimo incontro informale sui migranti con alcuni degli Stati Ue più interessati alle cosiddette “soluzioni alternative”, che in casa nostra vuol dire Albania e poco importa se ormai l’intero Protocollo tra Roma e Tirana sia sub judice alla Corte di giustizia europea. Insieme a Italia, Danimarca, Paesi Bassi e Commissione europea, ha preso parte all’incontro per la prima volta anche la Germania, che proprio ieri ha annunciato lo stop ai finanziamenti per le ong che salvano vite nel mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti, il doppio gioco di Meloni a Bruxelles. E sul rimpatrio da Tirana le opposizioni incalzano von der Leyen

