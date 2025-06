Microconferenza su Karl Valentin | spettacolo esilarante in scena nell' Area archeologica Griso Laboccetta

Non perdere l’occasione di rivivere l’umorismo surreale e geniale di Karl Valentin, interpretato con brio e originalità nella suggestiva cornice dell’Area archeologica Griso Laboccetta di Reggio Calabria. Giovedì 26 giugno alle 20:30, lasciati coinvolgere da una microconferenza spettacolare che promette risate e riflessioni. Un evento imperdibile per gli appassionati di teatro e cultura, dove storia e comicità si incontrano in un’esperienza unica e memorabile.

Giovedì 26 giugno alle ore 20,30 nell'Area archeologica "Griso Laboccetta" di Reggio Calabria, in collaborazione con l’associazione culturale Ulysses, in scena lo Spettacolo "Microconferenza su Karl Valentin", prodotto dalla compagnia Officine Jonike Arti, con la drammaturgia e regia di Maurizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

