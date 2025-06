Michelle Hunziker paparazzata mentre bacia Nino Tronchetti Provera zio dell’ex compagno di Chiara Ferragni

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono stati paparazzati mentre si scambiano un affettuoso bacio a Milano, confermando ufficialmente il loro amore. Le immagini catturate tra le vie eleganti della città raccontano di una coppia serena e innamorata, pronta a vivere la propria storia senza più timidezze. La showgirl e l'imprenditore dimostrano che il cuore ha finalmente trovato la sua strada, lasciando intuire un futuro radioso insieme.

Le foto del bacio che tolgono ogni dubbio: Michelle Hunziker è di nuovo innamorata. Il fortunato? L'imprenditore Nino Tronchetti Provera, con cui la showgirl è stata paparazzata per le strade del centro di Milano. Passeggiano mano nella mano tra le vie eleganti di Milano, si scambiano sorrisi e - soprattutto - un bacio che non lascia spazio ai dubbi. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più: il settimanale Oggi ha pubblicato le foto che certificano finalmente l'inizio della loro storia. Una storia che, a quanto pare, andava avanti già da mesi, ma lontano dai flash e dalle copertine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it