Michelle Hunziker Non Si Nasconde Più | Rivelato Il Suo Nuovo Compagno!

Altro che segreti nascosti: Michelle Hunziker si mostra finalmente felice e innamorata accanto al suo nuovo compagno, Nino Tronchetti Provera. La loro intimità è stata catturata in immagini che non lasciano più spazio ai dubbi: il sorriso della conduttrice parla chiaro. Dopo mesi di supposizioni, il cuore di Michelle batte forte accanto a chi le ha fatto tornare il sorriso. La storia d’amore tra Michelle e Nino sta per diventare ufficiale...

Fine dei segreti: Michelle Hunziker si mostra pubblicamente con il suo nuovo amore. Scopri chi è l’uomo che ha conquistato il suo cuore. Chi è il nuovo amore di Michelle Hunziker? La risposta ha finalmente un volto e un nome: Nino Tronchetti Provera. Le voci erano nell’aria già da mesi, ma ora non ci sono più dubbi. Il settimanale “Oggi” ha immortalato la conduttrice svizzera e l’imprenditore mentre si scambiano un bacio appassionato. Altro che chiacchiere: è ufficiale, Michelle non è più single. Solo pochi giorni fa, con un sorriso ironico, aveva detto di esserlo. Ma quel “non so per quanto” lasciava intuire che qualcosa bollisse in pentola. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Michelle Hunziker Non Si Nasconde Più: Rivelato Il Suo Nuovo Compagno!

