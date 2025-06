Michelle Hunziker ha un nuovo amore è Nino Trochetti Provera | ecco chi è il manager 55enne

Michelle Hunziker ha finalmente riacceso il gossip: il suo nuovo amore, Nino Tronchetti Provera, manager di 55 anni, potrebbe presto essere immortalato in affettuose effusioni. La conduttrice, pur dichiarandosi ancora single, lascia intravedere una nuova storia d’amore che tiene banco tra i riflettori e i fan. Ma chi è davvero questo affascinante uomo che sta facendo parlare di sé? Scopriamolo insieme.

“Sì ancora, non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single “, le parole di Michelle Hunziker al programma tedesco Punkt8, qualche giorno fa. E il settimanale Oggi conferma che quelle della conduttrice erano parole di chi sa che presto potrebbe uscire qualche foto: baci ed effusioni di lei con il manager Nino Tronchetti Provera. Lui è cugino di secondo grado di Giovanni che è balzato di recente agli ‘onori’ delle cronache rosa per essersi fidanzato con Chiara Ferragni (la storia è già finita). Nino Tronchetti ha 55 anni, si occupa di finanza. “Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it