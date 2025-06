Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera baci e passeggiate mano nella mano | è ufficiale

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più: tra passeggiate mano nella mano e baci appassionati, la coppia ha finalmente ufficializzato il loro amore. Immortalata dal settimanale Oggi durante una romantica passeggiata tra le vie di Milano, la coppia conquista i cuori dei fan con gesti d’affetto e un’eleganza senza tempo. Un nuovo capitolo che promette emozioni e sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più. Tra vetrine di lusso, gesti affettuosi e un bacio che non lascia spazio ai dubbi, la coppia ha ufficializzato una relazione di cui si parlava da mesi, ma senza mai nessuna conferma. A immortalare la loro passeggiata tra le vie di Milano è stato il settimanale Oggi, che ha pubblicato gli scatti in esclusiva: lui, manager e finanziere, 55 anni, elegantissimo nel suo look casual da businessman milanese; lei, radiosa e rilassata, con l’aria di chi ha abbassato la guardia. È bastato poco: mano nella mano, occhi negli occhi e infine un bacio. 🔗 Leggi su Dilei.it