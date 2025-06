Michelle Hunziker di nuovo innamorata | lui è Nino Tronchetti Provera

Dopo la fine della sua relazione con Alessandro Carollo, Michelle Hunziker torna a sorridere e a innamorarsi. La conduttrice 48enne è stata paparazzata mano nella mano con Nino Tronchetti Provera, imprenditore di rilievo e zio dell’ex di Chiara Ferragni. Le immagini parlano chiaro: un nuovo capitolo sentimentale per la showgirl, che si appresta a scrivere un entusiasmante inizio di una nuova storia d’amore. Scopriamo insieme i dettagli…

Nuovo amore per Michelle Hunziker dopo la fine della storia con l’osteopata Alessandro Carollo: la conduttrice 48enne è stata fotografata per le strade di Milano mano nella mano con Nino Tronchetti Provera, imprenditore e zio di Giovanni Tronchetti Provera, ex compagno di Chiara Ferragni. Le foto pubblicate dal settimane Oggi mostrano la coppia sorridere e poi scambiarsi un bacio, confermano indiscrezioni che la volevano vicina al manager già da febbraio. I due erano stati fotografati a cena al Bacaro in via Montenapoleone, e i fotografi avevano li avevano seguiti sino a quando Tronchetti Provera aveva accompagnato a casa Hunziker. 🔗 Leggi su Amica.it