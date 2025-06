Michael c hall racconta perchè i spettatori si sentono vicini al suo personaggio di serial killer in dexter

Michael C. Hall svela il motivo per cui i telespettatori si sentono così vicini a Dexter Morgan, il suo complesso serial killer. Con una profondità emotiva e un'umanità nascosta dietro la maschera di freddezza, Hall cattura l'essenza di un personaggio che, pur essendo un assassino, riflette le sfumature più profonde dell'animo umano. La sua interpretazione rende Dexter un protagonista irresistibile, capace di farci riflettere sui confini della moralità e dell'empatia, rendendo il suo ritorno un evento imperdibile.

Il personaggio di Dexter Morgan, interpretato da Michael C. Hall, continua a catturare l'attenzione del pubblico e degli appassionati di serie televisive. Dopo il successo della serie originale, durata otto stagioni, e le successive apparizioni in produzioni come Dexter: New Blood nel 2022 e nel pilot di Dexter: Original Sin, il ritorno ufficiale con Dexter: Resurrection si prospetta come un evento imperdibile per gli amanti del genere. La figura del serial killer con un codice morale complesso mantiene intatto il suo fascino, grazie anche alla capacità dell'attore di rendere credibile e coinvolgente il personaggio.

