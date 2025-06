Metro Roma rissa a bottigliate tra stranieri

Visionate le telecamere di sicurezza della stazione non si esclude che la rissa possa essere scoppiata fra alcuni borseggiatori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Metro Roma, rissa a bottigliate tra stranieri

In questa notizia si parla di: rissa - metro - roma - bottigliate

Assalto al treno: rischio rissa in metro |VIDEO - A causa dell'affollamento record in metro per la partita Napoli-Cagliari, si sono verificati disagi e rischi di risse sulla linea 2, specialmente verso Fuorigrotta.

Metro Roma, rissa e paura alla fermata Tiburtina con coltelli, cocci di bottiglia e una sega. Passeggeri in fuga; Rissa tra bande a colpi di cocci di bottiglia in via Palmanova, feriti 4 giovani: tutti indagati; Torpignattara, preso a bottigliate durante una lite in strada.

Roma, rissa sulla metro A con bottiglie di vetro e spray al peperoncino: due fermati, convoglio evacuato - Il treno è in corsa mentre volano bottiglie di vetro diffondendo il panico tra i passeggeri nel convoglio. Scrive msn.com

Roma: rissa sulla metro a Barberini con spray al peperoncino, due fermati - I passeggeri del convoglio sono stati evacuati e hanno proseguito sul treno successivo ... Segnala rainews.it