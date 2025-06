Metro Piscinola-Aversa chiusa per lavori ecco i bus sostitutivi

Se sei tra i pendolari che quotidianamente percorrono la tratta Piscinola-Aversa, prepara le alternative: la chiusura temporanea dal 27 giugno al 2 luglio richiederà l’utilizzo di bus sostitutivi. Eav sta investendo in lavori fondamentali per garantire un servizio più efficiente e sicuro. Scopri come pianificare al meglio il viaggio e restare aggiornato sulle novità, perché anche in queste giornate di transizione, la mobilità non si ferma.

Chiusura dal 27 giugno fino al 2 luglio per la metro Piscinola-Aversa, gestita da Eav, che collega Napoli ai comuni dell'area nord, come Melito, Mugnano e Villaricca, e da Aversa consente di raggiungere poi la stazione dell'Alta Velocità. Sono in corso lavori necessari per procedere all'apertura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

