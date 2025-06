Meteo | Previsioni per venerdì 27 giugno

Preparati a goderti un venerdì estivo a Modena, con cieli sereni e temperature elevate che sfiorano i 36°C. Un'altra giornata perfetta per le attività all'aperto o una passeggiata tra le vie della città, senza preoccuparti di piogge o temporali. I venti deboli al mattino porteranno una leggera brezza, rendendo l'atmosfera ancora più piacevole. Scopriamo insieme tutte le previsioni per vivere al meglio questa giornata soleggiata!

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4482m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it